Oğlum bu yıl bize onuru, gururu hediye etti

1 5 Temmuz'da Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olan Tolga Ecebalın'ın babası Tarkan Ecebalın, o gece yaşananları, oğlu için oluşturdukları müzeyi, oğluna duyduğu özlemi Anadolu Ajansı'na anlattı. Şehit babası Ecebalın, Tolga'sız ilk Babalar Günü'nü yaşasa da oğlunun hatıraları olmadan bir gününün bile geçmediğini söyleyerek "Her gün, her dakika Tolga'ylayız. Bize şeref, gurur bıraktılar. Bu bir yıl bizim için şerefle, gururla geçti. Sadece biz değil tüm şehit aileleri için bu böyle. Biz onlarlayız, onlar da bizimle. Belki biz onları göremiyoruz ama onlar kendilerini bize hissettiriyorlar. Her Babalar Günü'nde bana bir hediye alırdı. Son Babalar Günü'nde bir kazak almıştı. Oğlum bu yıl da bize parayla satın alınamayacak bir şey verdi. Şerefi, onuru, gururu hediye etti bize." dedi.



'ONUNLA ARKADAŞ GİBİYDİK'

Tolga ile aralarında baba-oğulun ötesinde arkadaş ilişkisi de bulunduğunu söyleyen Ecebalın, "Evet ben bir evlat kaybettim ama onun yanında bir de arkadaşımı kaybettim. Bazı zamanlar arkadaş gibiydik. Benim sıkıntılarım olduğu zaman Tolga'ya 'Müsait misin?' diye sorardım, 'Müsaitim baba' derdi. Baba-oğulluğu bir kenara bırakıp iki saat arkadaş gibi olalım' derdim. Binerdik arabaya arkadaş gibi dolaşır, dertleşirdik. Bazen de o gelir bana arkadaş gibi derdini paylaşmak için" ifadelerini kullandı.



EVİNİ MÜZEYE DÖNÜŞTÜRDÜ

Baba Ecebalın, Tolga'nın şehadetinden sonra ondan geriye kalanları insanların istifadesine sunmak için yaşadığı evi müze haline getirdiklerini "Burada Tolga'nın giydiği kıyafetler var. O gece ayağında olan kanlı ayakkabıları var. Müzede o geceye ait her şey var. Burada Tolga'nın çocukluğundan, gençliğine ve şehit olana kadar geçirdiği hayatı bölüm bölüm anlatan köşeler yaptık. Burası sadece Tolga'nın değil, 15 Temmuz şehitlerinin müzesi. 15 Temmuz'u anlatan köşemiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın o gece gösterdiği liderliğin fotoğrafları var. Biz bunları ziyarete gelen öğrencilere anlatıyoruz. Öğrencilere anlatmaya önce 15 Temmuz köşesinden başlatıyoruz. Bu abiler, amcalar neden tankların altında deyip olan biteni soruyorlar. Onlara vatan için, bayrak için, sizin geleceğiniz için bu insanlar şehit oldu diyoruz " sözleriyle anlattı.