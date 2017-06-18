PKK'ya uyuşturucu ve mağara darbesi

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, bin 528 kilometrekarelik alanda aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilenler PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek, teröristlerle uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, bölgedeki iş birlikçiler ve aranan zanlıları yakalamak amacıyla 28 Mayıs'ta başlatılan "Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu" devam ediyor.

KOMANDOLAR, ÖZEL HAREKATLAR..

Operasyonda, 14 komando taburu, bin 199 polis özel harekat personeli ve bin 442 güvenlik korucusu olmak üzere 7 bin 742 güvenlik personeli yer alırken, dün ekiplerce oluşturulan 33 kontrol noktasında 67 araç ve 850 kişinin sorgulaması yapıldı. Sorgulamada, yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 14 kişi yakalanarak Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılmasının ardından serbest bırakıldı.

140 EV ARANDI

Basit yaralama, hırsızlık, suç ve suçluyu övmek ile terör örgütü işbirlikçisi olmak suçundan aranan 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan arama kararına istinaden 29 köy ve 4 mezradaki 140 ev ve eklentilerinde yapılan aramada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan bir terörist yakalanarak gözaltına alındı.

Ortaya çıkarılan mağara ve sığınaklar kullanılmaz hale getirildi.

TERÖR MAĞARALARINDA NELER ÇIKTI?

Operasyonda, teröristlerce kullanılan mağara ile 3 sığınakta takım elbise, 6 ruhsatsız av tüfeği, el yapımı patlayıcı düzeneği, 100 kilogram amonyum nitrat, 10 büyük tüp, 350 metre kablo, 300 pil, 30 batarya, 10 ışıklandırma sistemi, 5 kazma, 5 kürek, 15 metre hortum, 5 düdüklü tencere, 10 çaydanlık, 5 bıçak, muhtelif yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

BOMBALI SALDIRI İÇİN HAZIR ARAÇ

PKK'lı teröristlerce bombalı araç saldırısında kullanabileceği değerlendirilen plakasız gri renk hafif ticari araç, Lice ilçesi Kutlu mahallesinde bulundu. Lice İlçe Jandarma Komutanlığa çekilen araç muhafaza altına alındı.

TONLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Narkoterör kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda ise 2 ton 988 kilogram esrar ile bir milyon 699 bin 100 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Hint keneviri savcılık talimatıyla yerinde imha edilirken, ele geçirilen uyuşturucu muhafaza altına alındı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.