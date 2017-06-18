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'de sıcak : 1 , 2 yaralı!

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 18.6.2017 19:13 Güncelleme Tarihi: 18.6.2017 19:19
Tunceli'de sıcak çatışma: 1 şehit, 2 yaralı!

Nazımiye kırsalında lere yönelik düzenlenen operasyonda çıkan da 1 asker oldu, 2 asker yaralandı

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Tunceli'de sıcak çatışma: 1 şehit, 2 yaralı!
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