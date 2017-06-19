Alperenler'den LGBT yürüyüşü açıklaması

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, 'LGBT yürüşüne müsaade etmeyeceğiz.' dedi.

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, 25 Haziran'da yapılacak Onur Yürüyüşü'ne 'izin vermeyeceklerini' söyledi. "Onlar hangi bölgede yürüyecekse gideriz o bölgeye o caddeyi kapatırız onlar gelemez zaten oraya" ifadesini kullandı.

Mican, "Bunların projesi her mahallede bir yapı oluşturmak. İstihbaratımızı uyarıyoruz. Bu bir proje, kapitalist, komünist, emperyalist güçlerin projesi. Eşcinselliği yaygınlaştırarak, aile birliğini yok etmek, üremeyi durdurmak, karı koca ilişkisini sonlandırmak ve karı koca ilişkisinden doğan çocukların yetişip vatana millete hayırlı fert olabilmesini engellemek istiyorlar. Aile yapısının temeline koyulmuş dinamittir. Gençler o yöne doğru meylediyorlar. Özellikle mahalle çalışmalarına indiler" şeklinde konuştu.