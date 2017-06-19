Başbakan Yıldırım'dan Atina'da flaş açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım, Atina temaslarının ilk durağında Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya geldi. Yıldırım, Başbakanlık binasında Yunan mevkidaşı tarafından karşılandı.

Başbakan Yıldırım, baş başa görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, "İki komşuya yakışır bir şekilde meselelerimizi konuşmalı ve konuşarak çözüm üretmeliyiz. Darbe girişimi sonrası yaşananlar ve daha sonra Türkiye'de anayasa değişikliğine yönelik süreç içerisinde AB maalesef burada olumsuz bir tutum içerisine girdi. Bunların ilişkilerimizin olumlu yönde gelişmesi için hiçbir katkısı yok. AB ile Türkiye yeni bir başlangıç yapmak istiyor" diye konuştu.

GÖÇ MESELESİ

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasında, "Göç meselesinin önemli bir problem olduğu bilinci nedeniyle önlemler aldık. Temennimiz AB'nin anlaşmamıza uygun hareket etmesidir" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, Çipras ile terör konusunu konuştuklarını ifade ederek "Terör dünyanın başının belasıdır. Terör olayına bakarken terörün insanlığın ortak tehdidi olduğu gerçeğiyle hareket etmeliyiz. Suriye ve Irak'ta yaşananları, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı riskleri düşünerek Avrupa'nın güvenliğinin Yunanistan ve Türkiye'den geçtiğini söyleyebiliriz" açıklamasını yaptı.

EGE'DEKİ İHALLELER

Başbakan Binali Yıldırım, Ege'de yaşanan ihlallere ilişkin "Ege'deki ihlaller tek taraflı olmuyor. Her iki ülkenin askeri yetkilileri bir araya gelecek ve ortak akıl için gayret gösterecekler" dedi.

Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının kullanılmasıyla ilgili konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Bunlar insanlığın ortak mirasıdır. Buradaki kaynaklar kullanılırken Kıbrıs adasının bütün hatlarının korunarak çalışmaların yapılmasının önemi üzerinde durduk" dedi.

KIBRIS SORUNU

Başbakan Yıldırım, Kıbrıs sorununa ilişkin "Çözülmesi gereken bir mesele. Çözülmesi konusunda Çipras'ın da bizim de olumlu düşüncelerimiz var. Adada yaşayan Türk toplumunun güvenliğini teminat altına alacak bir çözümü getirmesi lazım" dedi.

SORU CEVAP

YUNANİSTAN'A KAÇAN DARBECİLER

Aleksis Çipras: Yunanistan'da adalet ve yönetim erki arasında büyük bir ayrım söz konusu. Mahkeme kararlarına katılsak da katılmasak da saygı göstermek durumundayız. İltica başvurusu ile ilgili süreç henüz tamamlanmadı. Bizim tarafımızdan konuya baktığımız zaman bir kriz söz konusu değildir. Türkiye'de demokratik kurumlara karşı bir saldırıda bulunulmuştur. Bİz bu olaydan sonra darbecilerin karşısında yer aldık. Bu darbecilerin ülkemizde kabul görebilecek kişiler olmadığını beyan ettik. Bizim Türkiye ile yapmış olduğumuz iş birliği son derece önemli. Bu iş birliğini uluslararası hukuk çerçevesinde gerçekleştiriyoruz.

"İSTİYORUZ Kİ DARBECİLER İLİŞKİLERİMİZE DARBE VURMASIN"

Başbakan Binali Yıldırım: Türkiye zor günler geçirdi. Hukukun verdiği karara saygılıyız fakat istiyoruz ki darbeciler Türkiye Yunanistan ilişkilerine darbe vurmasın.