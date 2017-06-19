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Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidiyor

Giriş Tarihi: 19.6.2017 11:56 Güncelleme Tarihi: 19.6.2017 12:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7-8 Temmuz'da ziyarette bulunacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidiyor
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