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Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidiyor
Giriş Tarihi: 19.6.2017
11:56
Güncelleme Tarihi: 19.6.2017
12:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7-8 Temmuz'da ziyarette bulunacak.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'ya gidiyor
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