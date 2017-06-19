Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

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Konuşmasından satır başları ;

Şimdi birileri yürüyor, sokak cadde falan...

Demirel'in dediği gibi yollar yürümekle aşınmaz. Bunlar da yolları yürüyerek aşındıramayacaklar.

Ellerindeki "adalet" levhaları bile utanır bunlardan. İstismarla adalet aranmaz.

AK Parti'nin kapatılması davasının açıldığı o günlerde siz, "Ankara'da da yargıçlar varmış" diye sokaklara dökülen adamlarsınız.

Şimdi kalkıp AK Parti'yi adaletsizlikle suçluyorsunuz. Karar yargınındır, yargının kararına saygı duymak zorundasınız.

Anayasa'nın ilgili maddesi kimin için? Belli bir grup için mi? Kimse yargıyı baskı altına alamaz. Tavsiye dahi edemez.

AK Parti'nin kapatılmaya çalışıldığı dönemlerde hep arkadaşlara "sabrı" önerdim. Çünkü biz ülkemizin karışmasını istemiyorduk.