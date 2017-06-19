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FETÖ'nün avukat yapılanması soruşturmasında flaş karar!
FETÖ
'nün
avukat
yapılanması soruşturmasında flaş karar!
AA
Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2017
18:57
Güncelleme Tarihi: 19.6.2017
19:58
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (
FETÖ
)
avukat
yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 31 avukat, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı
Detaylar birazdan...
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FETÖ'nün avukat yapılanması soruşturmasında flaş karar!
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