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'nün yapılanması soruşturmasında flaş karar!

AA

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Giriş Tarihi: 19.6.2017 18:57 Güncelleme Tarihi: 19.6.2017 19:58
FETÖ'nün avukat yapılanması soruşturmasında flaş karar!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 31 avukat, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı

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FETÖ'nün avukat yapılanması soruşturmasında flaş karar!
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