İşte CHP içindeki FETÖ yapılanması

AK Parti ve MHP, 17-25 Aralık darbe girişiminin ardından FETÖ'ye yakın isimleri partilerinden ihraç ederken, FETÖ ile bağlantısı olan kişilerce kuşatılan CHP'de örgüte yakın isimlerin hâlâ görevde olması dikkat çekiyor. İşte FETÖ'nün CHP'deki yapılanması;



KASETLE GENEL BAŞKAN OLDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: FETÖ'nün polis amirleri tarafından çekilen Deniz Baykal kasedinin yayınlanmasının ardından 22 Mayıs 2010'daki kurultayda Genel Başkanı seçildi. FETÖ'nün yasadışı dinleme kayıtlarını parti grubunda dinletti. 17-25 Aralık darbe girişimine rağmen FETÖ'ye yakın isimleri partisinde önemli görevlere getirdi. 15 Temmuz'da yaşananları "kontrollü darbe girişimi" olarak nitelendirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem: 17-25 Aralık darbe girişiminin ardından kurduğu Karşı gazetesinde Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. Gazetede FETÖ'cülerin yasa dışı dinleme ve teknik takip tutanakları yayınladı. Dokunulmazlığının kaldırılması talep ediliyor.



CASUSLUKTAN TUTUKLU

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu: MİT TIR'larının görüntülerini Can Dündar'a verdiği gerekçesiyle yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Berberoğlu, kapatılan Zaman gazetesine kayyum atanmasının ardından Yenibosna'da gazete önünde toplanan topluluğa destek verdi.

Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul: Silivri'de tutuklu. Kırmızı listeden ByLock kullanıcısı. ABD'deki FETÖ abisi A.H.P'ye ByLock'tan yazışmalarına ulaşıldı. Görevinden ihraç edildi.

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Murat Aksoy: FETÖ'nün medya yapılanması davasının sanığı. "Darbe girişimi" soruşturmasında da iki kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor. 1 Kasım 2015'teki genel seçim sonrasında Halk TV'de, "Darbe seçeneği konuşuluyor" ifadelerini kullanmıştı. FETÖ, hesabına 108 bin lira aktardı.

Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Tuncay Ceylan: FETÖ'ye finansal destek sağlamaktan tutuklanan Aydın Büyükşehir Belediyesi Danışmanı Erkan Karaarslan'la ilişkisi olduğu iddia ediliyor. FETÖ'nün belediye imamı olduğu ifade edilen Karaarslan'ı CHP'li belediyelere götürdüğü belirlendi.

Prof. Dr. İştar Gözaydın: FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklandı. 28 Ekim 2015'te Mahmut Tanal, Eren Erdem, Şafak Pavey ve Barış Yarkadaş, FETÖ'nün medya organlarına kayyum atanmasını cansiperane şekilde protesto etti.

Bugün neler oldu? (19.06.2017)