İşte MİT kumpasının kurulduğu masa!

MİT TIR'larının durdurulmasıyla ilgili Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan ihanet manşetinin perde arkası aralanıyor. Savcılığın da sıkı takibindeki konuya ilişkin en net belge, bizzat eli kanlı darbeci terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in sahibi olduğu Zaman Gazetesi'nde 18 Mayıs 2015 tarihinde yayımlanan haber ve fotoğraf oldu.

DETAYLAR TEK TEK KONUŞULDU

Sonradan kapatılan Zaman Gazetesi'ni 17 Mayıs 2015 tarihinde ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile halen firarda olan FETÖ'nün "medya tetikçisi" Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı aynı masada bir araya geldi. Masada, görüntüleri FETÖ'nün medya tetikçisi Can Dündar'a vererek Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanmasını sağladığı için "casusluk" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılan ve tutuklanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu da yer aldı.

MEDYADA YAYINLAMA KARARI