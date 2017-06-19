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da zehirlenen lerle ilgili son dakika açıklaması

AA

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Giriş Tarihi: 19.6.2017 11:15 Güncelleme Tarihi: 19.6.2017 12:15
Kışlada zehirlenen askerlerle ilgili son dakika açıklaması

'da da yedikleri yemekten zehirlenen lerle ilgili 'nden son dakika açıklaması geldi. Vali Güvençer, "Bu sabaha karşı 3 şirket çalışanı daha gözaltına alındı" dedi.

Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun sındaki gıda si şüphesine ilişkin sözleşmesi feshedilen yemek şirketinden 3 çalışanın daha bu sabaha karşı gözaltına alındığını bildirdi.

"SORUŞTURMA TAMAMLANINCA KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK"

Güvençer, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın bütün boyutlarıyla hiçbir ihtimal gözardı edilmeden soruşturulduğunu, soruşturmanın da tamamlanınca kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

24 ÇALIŞAN GÖZALTINDA!

Kışlaya yemek veren şirketin Manisa'daki yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 21 çalışanın daha önce gözaltına alındığını anımsatan Güvençer, "Bu sabaha karşı 3 şirket çalışanı daha gözaltına alındı. Bugün Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltına alınanların ifadelerine müracaat edecek." diye konuştu.

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Kışlada zehirlenen askerlerle ilgili son dakika açıklaması
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