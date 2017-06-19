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merkezli 7 ilde /PDY operasyonu

Giriş Tarihi: 19.6.2017 08:09 Güncelleme Tarihi: 19.6.2017 08:10
Konya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

merkezli 7 ilde /PDY'ye yönelik operasyonda 9 asker gözaltına alındı.

merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik operasyonda 9 asker gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için Konya, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Şanlıurfa ve Adıyaman'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda bir üsteğmen, bir teğmen ve 7 astsubay gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Konya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu
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