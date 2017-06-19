Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, Gazze'ye 10 bin 600 ton yardım malzemesi ulaştıracak 'Acqua Stella' gemisi dün yola çıktı. Uluslararası Mersin Limanı'nda "Şefkat Gemisi Gazze Yolunda" sloganıyla düzenlenen uğurlama törenine; Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Karaman Valisi Süleyman Tapsız ve AFAD Başkan Yardımcısı Fatih Özer katıldı.



ECDADIN SÖZÜ YERİNE GELDİ

Gazze'de şu anda çok acil insani bir durumun olduğuna dikkat çeken Kaynak, şunları kaydetti: "50 bin gıda kolisi, Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce teşkil edilmiştir ve Filistin'e gitmektedir. Ecdadın vakfettiği şeyler arasında, o coğrafyadaki fakir, fukaraya, muhtaca, yardım ulaşma şartı da var. Şimdiye kadar Türkiye bunu yapamıyordu. İl defa Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, ecdadın vakfettiği vakfiyedeki bu şartı yerine getirmektedir." Elektrik sorununun çözümü için Gazze'ye yakıt yardımı yapılacağını da söyleyen Kaynak, "Bununla Gazze'deki santral çalışacak ve elektrik ihtiyacı 20-25 günlük karşılanmış olacak. Bizim için önemli olan orada bir mazlum olmasıdır. Başka hiçbir şey bizim için önemli değil" diye konuştu.



10 BİN 600 TONLUK YARDIM

AFAD Başkan Yardımcısı Özer ise geminin yükü hakkında şu bilgileri verdi: "Çocuklar için en az gıda kadar acil olan oyuncaklar, bisikletler ve bayramlık kıyafetler Filistinli çocuklarımıza çifte bayram yaşatacak. Gemide 18 bin 100 oyuncak, 32 bin kırtasiye seti, 50 bin gıda kolisi, 5 bin ton un, 100 ton bisküvi ve kek, 50 bin giysi, bin bayramlık giysi ve bin 10 bisiklet bulunuyor."

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