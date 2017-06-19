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Son dakika: 'lı hainlerin tepesine bomba yağdı

AA

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Giriş Tarihi: 19.6.2017 11:26 Güncelleme Tarihi: 19.6.2017 11:33
Son dakika: PKK'lı hainlerin tepesine bomba yağdı

Son dakika haberi: 'ın bölgesine düzenlenen hava unda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzeyi bölgesine düzenlenen ile bölücü terör örgütü mensubu 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK, Irak Kuzeyi Zap bölgesinde icra eden birliklere yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 teröristin düzenlenen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Ayrıca, teröristler tarafından barınma amacıyla kullanılan bir mağara ve iki silah mevziinin imha edildiği, görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine geri döndüğü belirtildi.

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Son dakika: PKK'lı hainlerin tepesine bomba yağdı
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