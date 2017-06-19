Son dakika: PKK'lı hainlerin tepesine bomba yağdı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak Kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı ile bölücü terör örgütü mensubu 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



TSK, Irak Kuzeyi Zap bölgesinde operasyon icra eden birliklere yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 teröristin düzenlenen hava harekatı sonucu etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Ayrıca, teröristler tarafından barınma amacıyla kullanılan bir mağara ve iki silah mevziinin imha edildiği, görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine geri döndüğü belirtildi.