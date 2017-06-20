17-25 Aralık kumpasçısı müdüre mahrem abisinden 3 bin TL maaş

CHP'DEN

17-25 Aralık yargı kumpası soruşturmalarının kilit ismi dönemin İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Yasin Topçu'nun tüm ilişkileri deşifre oldu. Topçu'nun itirafçı olan mahrem abisi S.Y. Fatih Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptığını anlatarak "Yasin Topçu, gerçekleştirdiğim sohbetlere katılıyordu. 17-25 Aralık'tan sonra meslekten ihraç edilince ona aylık 3000 TL maaş bağladık. Maaşı bir üst abi bana elden veriyordu. Ben de Topçu'ya yine elden veriyodum" diye konuştu. Topçu'yla ByLock aracılığıyla haberleştiklerini anlatan S.Y. "Yasin Topçu ile 17 Aralık operasyonu hakkında uzun uzun konuştuk. Topçu operasyonu önce yapmaya çekindi. Sonradan karar verdi. Yakup Saygılı operasyon öncesi 'Gazamız mübarek olsun' diyerek herkesi motive etti" dedi. 17-25 Aralık kumpasına karşı yürütülen Savcılık soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Topçu, şu anda İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.17 Aralık darbe girişiminin başındaki isimlerden, İstanbul Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı'nın yardımcısı eski Emniyet Müdürü Yasin Topçu 2 Mart 2015'te CHP'den İstanbul milletvekili aday adayı olmuştu. Topçu, FETÖ'nün, CHP'nin dümenini nasıl ele geçirmeye çalıştığının o dönemki bariz örneklerinden biriydi.