2 asker ve Aybüke öğretmenin şehit olduğu terör saldırına 4 tutuklama

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, 9 Haziran'da Kozluk İlçe merkezindeki öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit olduğu, bir öğretmenin hafif yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensupları tarafından aynı gün Kozluk-Bekirhan Jandarma Karakolu önünde yol kontrol- arama noktasına düzenlenen bombalı araç saldırısı sonucu iki uzman çavuşun şehit olduğu ve 1 kişinin hafif yaralandığı hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Gerçekleşen saldırının hemen ardından, İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından koordineli bir şekilde başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan toplam 7 şüpheliden alınan el svaplarında 4 şüpheli şahısta bombalı araç saldırısında kullanıldığı tespit edilen amonyum nitrat ve TNT artığı tespit edilmiştir. Şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Ayrıca olayla ilgili 29 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Adli işlemler sonucu 2 şüphelinin serbest bırakıldığı, 27 şüphelinin ise adli işlemleri devam etmektedir. İlimizde öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla; bölge halkımızın da desteğiyle bölücü terör örgütü ile mücadeleye aralıksız olarak devam edilecektir."