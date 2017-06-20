Adana'daki terör operasyonu: 6 tutuklama

Adana'da 2016 yılındaki nevruz kutlamaları öncesi ve sonrasında, izinsiz sokak eylemlerinde güvenlik güçleri ve kamu kurumlarına taş, molotof ve el yapımı patlayıcı madde atma olaylarına karıştığı belirlenen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.A, G.Y, M.S.G, A.O, H.A, ve S.T tutuklanırken, 7 aylık hamile olduğu belirtilen K. B isimli kadına da ev hapsi cezası verildi.

Göz altındaki H.C, M.G, Ö.S, A. Ö. ve Z.B, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin yakınları gazetecilere hakaret ederken, polis şüphelileri yakınlarını adliye çevresinde uzaklaştırdı.

Ceyhan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, 15 Haziran'da düzenlediği operasyonda, güvenlik güçleri ve kamu kurumlarına taş, molotof ve el yapımı patlayıcı madde atma olaylarına karıştığı iddiasıyla 13 şüpheliyi gözaltına almıştı.