Alp eteklerindeki PKK eğitim kampı Europol raporunda

Europol'ün 2016 yılını mercek altına aldığı 2017 Terör Raporu yayınlandı. Oruç'un inceledikten sonra köşesine taşıdığı raporda bölücü terör örgütü PKK ile ilgili çarpıcı bir bilgi yer aldı. Raporun PKK ile ilgili kısmında yer alan bir cümleye dikkat çeken Oruç, o kısmı şöyle aktarıyor: Ek olarak, İsviçre, PKK'nın 2016 yılının ikinci yarısında Alp Dağı eteklerinde gençlere yönelik ideolojik eğitim kampı kurmuş olabileceğini bildirdi.

"ALP ETEKLERİNE KANDİL'İ TAŞIMIŞ NEREDEYSE"

Oruç, raporun bu kısmını şu cümlelerle köşesine taşıdı: İsviçre. Hani 16 Nisan referandumu öncesinde, bir PKK gösterisinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yöneltilmiş bir silahın yer aldığı afişe izin veren İsviçre. PKK, Alp eteklerine Kandil'i taşımış neredeyse. Rapora bu bilgi resmen İsviçre tarafından eklenmiş. Tıpkı, Almanya, Fransa ve Belçika'nın kendi topraklarındaki PKK saldırılarını rapora aktardıkları gibi. Elbette öyle olacak çünkü PKK, AB'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor. Şimdi soru şu: Ankara, İsviçre'den Alp eteklerindeki bu kamp ile ilgili adım atmasını isterse? Ya da Almanya? Ankara'nın teröre karşı işbirliği talebine nasıl karşılık verecek?

Bugün neler oldu (20.06.2017)