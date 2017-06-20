Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na önemli uyarı

Atina dönüşü, uçakta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun İstanbul yürüyüşüne ilişkin "Bize lazım, yolda kendini heder etmesin" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım Yunanistan dönüşü uçakta basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Yürüyüşüne ilişkin değerlendirmesinde, "Bize lazım yolda kendini heder etmesin" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan ziyaretinin ardından Türkiye dönüşü Aralarında ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı'nın da bulunduğu basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"YORGUN OLDUĞU İÇİN ÇELİŞKİLİ KONUŞUYOR"

İç ve dış birçok konuda soruları yanıtlayan Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından en önemlisi Kılıçdaroğlu ile ilgili olan kısmı oldu. Başbakan Yıldırım, FETÖ'den tutuklanan iş adamı Ömer Faruk Kavurmacı ile ilgili Kılıçdaroğlu'nun çelişkili açıklamalarını "Yorgun olduğu için çelişkili konuşuyor" ifadelerini kullandı.