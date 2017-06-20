ÇOMÜ, FETÖ'cü Hakan Şükür'ün fahri doktorasını geri aldı

ÇOMÜ Senatosu, eski futbolcu Hakan Şükür ile ilgili kararı, FETÖ ile ilişkisi nedeniyle aldı. Yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizde devlet ve diğer kurumlar içerisinde gayrimeşru bir şekilde yapılanmış, FETÖ ile ilişkisi konusunda kamuoyunda ve üniversitemizde oluşmuş kanaat nedeniyle, üniversitemiz senatosunun 2012 yılındaki kararı ile Hakan Şükür'e verilmiş olan fahri doktora unvanının geri alınmasına oy birliği ile karar verildi" denildi.



EMNİYET'TE FETÖ OPERASYONU! 9 BİN 103 POLİS AÇIĞA ALINDI! İŞTE AÇIĞA ALINAN POLİSLERİN TAM LİSTESİ

Hakan Şükür'e, 2012-2013 öğretim yılında Prof. Dr. Sedat Laçiner'in rektörlüğü döneminde ÇOMÜ tarafından fahri doktora unvanı verilmişti. Laçiner, 2016 yılında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında önce tutuklanmış, ardından da ÇOMÜ'den ihraç edilmişti.

Bugün neler oldu (20.06.2017)