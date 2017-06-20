Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

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Konuşmasından satırbaşları

Ülkemizde tarihinden geleneğinden bihaber birileri milletimizi utanmadan "Bu millet adam olmaz" diye aşağılıyordu.

Milletimiz 15 Temmuz'da cevap verdi

250 şehit şehidimiz var, hala bizi aldatacaklarını sananlar var

Bu ülkede adalet var. Adaletin pençesinden kurtulamayacaksınız. Birilerinin elinde kartonla aradığı gibi bir adalet değil bizim aradığımız.

Ankara'dan İstanbul'a yürüyor ya. Bu yürüyüşteki seviye kaybı artıyor. Beni istifaya çağırıyor olmazsa ben istifa ederim diyor. Bu ilk değil.

Senin yalan makinesi halini herkes biliyor. İddian ne ise ispat et. Dürüst değiller. Bunlar bu ülkede terör örgütü ile el ele kol kola dolaşıyorlar.

Yeni bir iftira daha atmışlar. Tayyip Erdoğan'ın 3 milyar doalrlık hazinesi var diye. Yargı tazminata az ceza veriyor. Keşke çok verse de fakir fukaraya dağıtsak.

16 Nisan oylaması bitti. Bu oylamanın neticesi 2019. Oraya hep birlikte çok yoğun çalışmalıyız.