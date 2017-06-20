Ergenekon davası 10 yıl sonra sil baştan

Ergenekon ana davası, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yarın yeniden başlıyor. Sanıklar, 10 yıl sonra bu kez Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda mahkemeye çıkacak. Bu dava için inşa edilen Silivri Cezaevi'ndeki dev salonlarda ise, bir dönem Ergenekon soruşturmalarına ve davalarına bakan hakim, savcılar ile polisler FETÖ şüphelisi olarak yargılanıyor.
Soruşturmasına 10 yıl önce başlanan ana davada 22 ayrı iddianame birleşti, 275 sanık yargılandı. 26'ncı Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ başta olmak üzere çok sayıda asker, işadamı, hukukçu, siyasetçi, rektör, doktor, gazeteci, yayıncı, mafya lideri, katiller, sapıklar, terör örgütü itirafçıları aynı davada, aynı suçlamalarla yargılandı. Mahkemedeki yargılama yaklaşık 5 yıl sürdü ve dava 5 Ağustos 2013'te karara bağlandı. Özel Yetkili Mahkeme (ÖYM), 19 sanığı müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet, 224 sanığı 10 ay ile 49 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.
23 sanığa beraat verildi. 21 Nisan 2016'da Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ergenekon kararını bozdu ve dosyayı, kapatılan ÖYM yerine, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Yargıtay'ın bozma kararında, Ergenekon terör örgütünün varlığına ilişkin somut delil ortaya konulamadığı, yargılamada ise usulsüzlükler yapıldığı belirtildi. Ergenekon davası
nın mahkeme heyetinin ilk başkanı Köksal Şengün dışında tamamı FETÖ şüphelisi. Üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu halen firari. ÖYM hakimleri Hasan Hüseyin Özese ve Ömer Diken tutuklandı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklandı. İddianamelerde imzası olan savcılar Zekeriya Öz ile Fikret Seçen ise yurtdışına kaçtı, diğer savcılar tutuklandı. Soruşturmaların başındaki emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Nazmi Ardıç, Yurt Atayün, Ömer Köse FETÖ'den yargılanıyor.
11 MAĞDUR BUGÜNLERİ GÖREMEDİ
İlk Ergenekon soruşturmasında şüpheli olarak tutuklanan Kuddusi Okkır davanın açılmasını göremeden Silivri Cezaevi'nde yakalandığı kanserden öldü. Ergenekon ana davasının 11 sanığı (İlhan Selçuk, Kemal Yavuz, Muzaffer Tekin, Arif Doğan, Sami Hoştan, Mehmet Koral, Ünal İnanç, Salih Kurter, Hüseyin Görüm, Emcet Olcaytu, Engin Aydın, Murat Özkan, Fatih Derdiyok) yargılama sürecinde yaşamını yitirdi. Odatv davasında tutuklanan MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu, Silivri Cezaevi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu mahkemeye çıkamadan öldü. Hasta yatağındayken FETÖ'cü polislerce evi basılan ÇYDD Başkanı Türkan Saylan davası açılmadan öldü.
27 EL BOMBASIYLA BAŞLAMIŞTI
Ergenekon soruşturması, İstanbul Ümraniye'de 12 Haziran 2007'de bir gecekonduda 27 el bombasının ele geçirilmesiyle başladı. Çeşitli yerlerde yapılan kazılarda mühimmatlar ele geçirildi. Gözaltına alınanların, darbe hazırlığı yapan, devlet içinde gizli bir örgüt üyesi oldukları iddia edildi. İlk davanın yargılamasına 20 Ekim 2008'de Silivri Cezaevi'nde başlandı. Davaya, dönemin özel yetkili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi bakıyordu.