FETÖ sanığı avukata 3 yıl hapis cezası

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütünü üye olma" suçundan tutuklu yargılanan avukat Hakan A. ve avukatı hazır bulundu. Önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirten sanık, beraatını istedi. Mahkeme heyeti, sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi, tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak sanığın tahliyesine hükmetti. Aynı mahkemede, tutuklu sanıklar Hasan H.D, Mustafa A, Yasin Ç, Ali B, Mustafa T, İbrahim A. ve Kamer A'nın da aynı suçtan yargılanmalarına devam edildi.

Heyet, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyalardaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.