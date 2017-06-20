“Feto’nun bedduaları bize döndü”

MİT ve Emniyet'in, FETÖ'nün alternatif polis yapılanması oluşturarak Emniyet'i dışarıdan yönettiği mahrem emniyet imamlarına yönelik ortak operasyonunda deşifre edilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni M.S.Ö, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle 2 kez gözaltına alındı. "Şefkat tokadı ve itaat" korkusu nedeniyle konuşmayan örgüt yöneticisi, son operasyonda, Gülen'in "Allah evlerine ateşler salsın" bedduasının kendilerine döndüğünü, darbe kalkışması sonrası bütün dengelerinin bozulduğunu, işinden olduğunu ve itibarını kaybettiğini belirterek, devlete sığınmak istediğini söyleyip itirafçı oldu.



VATAN HAİNLİĞİ!

İlahiyat fakültesinden mezun olduktan sonra Adana ve Konya'daki devlet okullarında öğretmenlik görevini yürütürken polislere mahrem abilik yapan 29 yıllık örgüt yöneticisi, "Zorla açtırılan Twitter hesabından propagandalara destek verdik. 17-25 Aralık kumpasları sonrasında her il ve ilçede farklı beddua seansı saati belirlendi. Ben de bu seanslara katıldım. ByLock kullanırken, Ekim 2014'te EAGLE'a geçtim. Darbe girişimi gecesi örgütün gizli haberleşme programı üzerinden, 'beklenen bahar geldi', 'dışarı çıkmayın', 'fetih okuyalım', 'fil suresi okuyarak hacet namazı kılalım', 'abiler askerler gelirse biz de sizdeniz desin' 'polisler direnmesin' mesajları geldi ve bunları bana bağlı polislere ilettim. 'Beklenen bahar geldi' mesajından darbe yapıldığını, 'dışarı çıkmayın' mesajından da darbenin başarılı olmasını sağlamamızı istediklerini anladım. Nasıl böyle bir vatan hainliğine alet oldum anlayamadım. 15 Temmuz'dan bu yana devamlı vicdan azabı çektim. Asıl bizlerin evlerine ateşler düştü" dedi. İtirafçı imamın görev yaptığı Beyşehir'de, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Şahin, yardımcısı Sefa Mercan ve komiser yardımcısı İmdat Erdil tutuklanmıştı.