Firari savcının avukat kardeşi Bylock’tan tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün avukat yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme uygulaması Bylock kullacısı olduğu iddia edilen 189 avukat tespit edildi.

74 GÖZALTI

Bunun üzerine geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz'ın talimatı ile operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli başlatılan ve 74 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, firari eski savcı Fikret Seçen'in avukat kardeşi Faruk Seçen de vardı.

BYLOCKÇU KARDEŞİ DE TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 74 şüpheliden 45'inin emniyetteki işlemleri dün tamamlandı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aralarında Faruk Seçen'in de bulunduğu 45 şüpheliyi dün adliyeye sevk etti. 31 şüpheli ise savcılık sorguları ardından tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Faruk Seçen'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlaması ile tutuklanarak cezaevine konuldu.

DÜĞÜNÜNE ZEKERİYA ÖZ DE KATILMIŞTI

Tutuklanan Faruk Seçen, 2009'daki evliliği ile gündeme gelmişti. Avukat Faruk Seçen, Ceylan İntercontinental Otel'de düzenlenen törenle evlenmişti. 350 davetlinin katıldığı düğüne damadın ağabeyi olan Fikret Seçen, diğer firari arkadaşı özel yetkili savcısı Zekeriya Öz ile birlikte katılmıştı.

2 GÜN ÖNCE YURTDIŞINA ÇIKTI

Eski savcı Fikret Seçen, İstanbul Askeri Casusluk soruşturmasında usulsüz soruşturma yürüttüğü iddiasıyla geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı 24 Kasım 2015'te Hollanda'ya gitmişti. Kaçışı güvenlik kameralarınca an be an kaydedilen Fikret Seçen'in yurtdışına çıkışından 2 gün sonra hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.