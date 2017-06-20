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Iğdır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

AA

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Giriş Tarihi: 20.6.2017 14:10
Iğdır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Iğdır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, aralarında bir köy camisinin imamının da olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Iğdır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, aralarında bir köy camisinin imamının da olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK ile irtibatlı oldukları belirtilen kişilerin yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde, çeşitli adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında bir köy camisinin imamının da bulunduğu 10 kişi, "terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından jandarma komutanlığına götürüldü.

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Iğdır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon
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