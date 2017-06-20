Kastamonu Valiliği: 8 askerde gıda zehirlenmesi bulgusu yok

Kastamonu 5'inci Jandarma Er eğitim Alay Komutanlığı'nda görevli 8 uzman çavuş, dün akşam saatlerinde mide bulantısı şikayetiyle revire başvurmaları ardından Kastamonu Devlet Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Askerlere serum tedavisi uygulanırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada da askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek şöyle denildi:

"19 Haziran 2017 tarihinde saat 21.30 sıralarında mide bulantısı şikayeti ile revire müracaat eden 5'inci Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığı emrinde görevli 8 uzman kursiyerimiz derhal ilimizdeki iki hastaneye sevk edilmiş olup, yapılan tetkiklerde gıda zehirlenmesini gösterir bir bulguya rastlanmamıştır. 3 bin 100 asker mevcudu bulunan Eğitim Alayımızda hastaneye sevk edilen askerimiz rutin sayıdadır. Askerlerimizin sağlık durumu iyidir."