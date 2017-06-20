Kılıçdaroğlu’nun rotası şaştı!

MİT tırları ihaneti davasında hakkında 25 yıl hapis cezası verilen ve tutuklanan Enis Berberoğlu için Ankara'dan Maltepe'ye yürüyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun güzergahı HDP'ye uzanıyor. Kılıçdaroğlu'nun sözde 'adalet' aramak için başlattığı yürüyüşe FETÖ ve PKK yandaşları da destek olmuştu. Plana göre yürüyüşü fırsata çevirip Türkiye'de kaos yaratmak isteyen HDP, Kılıçdaroğlu'nun rotasını Kocaeli F Tipi Cezaevi'nde yatan Figen Yüksekdağ ile Edirne F Tipi Cezaevi'nde yatan Selahattin Demirtaş'a çevirecek.

KULAKTAN KULAĞA YAYILIYOR

Bu ittifak için aracı olma görevini ise Kandil'in gazetecisi Hasan Cemal üstlendi. Geçtiğimiz gün Kılıçdaroğlu'na yürüyüşte eşlik eden Cemal yeni planı köşesine taşıdı. "Yürüyoruz! Biri kulağıma eğiliyor: "Maltepe'den Edirne'ye, yani Demirtaş'a uzansa bu yürüyüş, ne şahane olur." Bir başkası ekliyor: "Kocaeli de olur. Orada da Yüksekdağ... Biz bunları konuşurken CHP milletvekili Ceyhun İrgil, rotanın Edirne'ye uzatılması konusunda şu tepkiyi veriyor: "Çağrıyı doğru buluyorum. Fakat bunu talep edenlerin de burada olması gerekir."

HDP DÜNDEN HAZIR

Bir başka yerinde bakış açısı da HDP'den geliyor, HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar şu mesajı gönderiyor CHP'ye: "Faşizme direnen onurlu insanlara yürekten selam gönderiyoruz. HDP olarak birlikte yürümek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız."

YENİ BİR GEZİ KALKIŞMASI

Güvenlik birimleri böyle bir durumda PKK yandaşlarının yürüyüşü büyük provokasyona çevireceğini belirtiyor. PKK yandaşlarının yürümesiyle her güzergahta ayrı bir provokasyon yapacak kaos ittifakı yeni Gezi benzeri kalkışmaları körüklemenin hayalini kuruyor. (Akşam)

"KILIÇDAROĞLU'NDAN KONTROLLÜ YÜRÜYÜŞ"