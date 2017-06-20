Kırmızı fularlı teröristin anne babası hakkında flaş karar!

Rakka'da PKK saflarında öldürülen ve kamuoyunda 'kırmızı fularlı terörist' olarak bilinen Ayşe Deniz Karacagil'in yıllar önce boşanan annesi Nuray Erçağan ile babası Ömer Karacagil, kızlarının cenazesine katılmak için 13 Haziran'da Mürşitpınar sınır kapısını geçerek Suriye'ye gitti.

CENAZE TÖRENİNDEKİ FOTOĞRAFLAR

5 YPG'li ile birlikte Kobani'de Karacagil için düzenlenen cenaze töreninde çekilen fotoğrafların medyada paylaşılması üzerine, Nuray Erçağan ile Ömer Karacagil hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Antalya 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin talimatı üzerine Nuray Ercağan ile Ömer Karacagil'in adreslerinde 16 Haziran günü arama yapıldı.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDILAR

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine de Karacagil'in annesiyle babası, Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan bindikleri uçakla Türkiye'ye döndüğünde dün sabah Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

İstanbul'da sevk edildikleri Anadolu Adliyesi'nden SEGBİS aracılığıyla Antalya 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce ifadeleri alınan çift, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terör örgütü propagandası yapmak suçundan haklarında soruşturma başlatılan Erçağan ile Karacagil'in, Antalya'da yargılanması bekleniyor.

‘KIRMIZI FULARLI KIZ’ TERÖRİST MEZARLIĞINDA!