Kırşehir merkezli operasyon: 8 adliyeye sevk

Operasyonda, örgüte finans desteği sağladıkları ve örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında halen görevde olan, ihraç edilen ve açığa alınan kamu personelinin de bulunduğu 12 şüpheliden 8'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar B.Ö, S.B, A.O, M.D, R.U, Z.G, A.D ve S.A, adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Hakkında yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, Kırşehir merkezli operasyonda Ankara, Bursa, Batman, İzmir, Yozgat ve Aydın'da hakkında gözaltı kararı çıkarılan 16 şüpheliden 12'si gözaltına alınmıştı.