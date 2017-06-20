Mehmetçiğe gıda alımında yeni dönem

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda yaşanan gıda zehirlenmesiyle ilgili gözaltına alınanların sayısı 24'e yükselirken, Başbakan Binali Yıldırım'dan konuya ilişkin önemli açıklamalar geldi. Yunanistan'da bulunan Yıldırım, Atina'dan Gümülcine'ye giderken medya temsilcilerinin konuya ilişkin soruları üzerine şunları kaydetti: "Kışladaki gıda alımını kamu ihalelerinin dışına çıkaracağız. Nasıl alım yapılacağı detayını Milli Savunma Bakanlığı belirleyecek ama pazarlık usulü ile olabilir. Asıl önemlisi şu anda bazı şüpheler var, onların üzerine gitmek. Bu tür olayların yaşanmaması için ilave tedbirler alınacak."
GÖZALTI SAYISI 24'E YÜKSELDİ
Bu arada kışlaya yemek hizmeti veren ve sözleşmesi feshedilen şirketin 3 çalışanı daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 24'e ulaştı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan
askerlerden 4'ünün tedavisi de sürüyor. Askerlerin durumunun iyi olduğu ve kısa süre içinde taburcu edilecekleri öğrenildi. Zehirlenmenin şebeke suyundan kaynaklanmış olabileceği yönündeki iddialarla ilgili açıklama yapan Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, "Zehirlenme vakalarının yaşandığı kışlalarda askeriye kendi su şebekesini kullanıyor, şehir şebekesini kullanmıyor" dedi. Su tahlillerinin, hem kendi hem de Halk Sağlığı Müdürlüğü ekiplerince düzenli yapıldığını dile getiren Coşkun, "Suda bakteriye ilişkin herhangi bir belirti yok. Askeriye su ihtiyacını kendi sondajından karşılıyor" diye konuştu.
HER DETAY SORUŞTURULUYOR
Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer de olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini, en küçük detayların araştırıldığını bildirdi. Olası nedenler arasında bulunan virüs, bakteri gibi etkilerin tespitinin bir haftayı bulan ileri tetkikleri gerektirdiğini anlatan Güvençer, şunları kaydetti: "23 Mayıs'ta yaşanan zehirlenmenin sebeplerini açıkladık. Tam anlamıyla salmonella bakterisinin sebep verdiği bir çeşit enfeksiyonel salgın haliydi. Orada çocuklarımız mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, yüksek ateş ve ishalle müracaat ettiler. Tedavi süreci bir haftayı bulanlar oldu. O kendi içerisinde bağımsız bir hadiseydi. 16-17- 18 Haziran tarihlerinde olan vaka ise tamamen kendi içinde bağımsız, farklı hadiseler. Laboratuvar tetkiklerini yeniden incelemek, ona göre bu sağlık sorununun adını koymak zorundayız."
'FETÖ BAĞLANTISI' İDDİASI
Her türlü ihtimalin değerlendirildiğini vurgulayan Güvençer, "Kamuoyunun aklına pek çok ihtimal geliyor. O pek çok ihtimali elbette biz de değerlendiriyoruz. Çok rahatlıkla şunu söyleyebilirim; en küçücük ihtimal bile göz ardı edilmeksizin bütün ihtimaller üzerinde yoğunlaşılarak en ince ayrıntısına kadar bu vaka masaya yatırılacak" ifadesini kullandı. Güvençer, olayın FETÖ ile bağlantısı olduğu yönündeki iddialarla ilgili ise şöyle konuştu: "Aynı sizin gibi sosyal medyadan gördüm. Bu konuda hiçbir resmi açıklama yapılmadı, ancak yaşanan hadise son derece üzücü, ciddi ve önemli. Devlet olarak biz her türlü ihtimalin üzerine bütün ayrıntılarıyla gitmek durumundayız. En ince ayrıntılarına kadar, en küçücük ihtimali dahi göz ardı etmeksizin meselenin üzerine gideceğiz." Öte yandan Aydın Kuşadası'ndaki bir kreşte 47 çocuk ile 2 görevli, öğlen yemeğinin ardından rahatsızlandı. Çeşitli hastanelere kaldırılan hastalardan 34'ü taburcu edildi. Yemeklerden alınan numuneler incelemeye gönderilirken aşçı N.Y. gözaltına alındı.
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ SORUŞTURMA BAŞLATTI
Zehirlenme olayıyla ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetleri de ayrı iç soruşturma başlattı. Genelkurmay Başkanlığı'nın görevlendirdiği üst düzey askeri heyet, erlerin tedavi gördükleri hastaneleri ziyaret etti. Burada erlerle konuşan heyet, hastane yöneticilerinden de bilgi aldı.