Türkiye'den Somali'deki terör saldırısına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'nun Wadajir bölgesinde düzenlenen ve kaymakamlık binasını hedef alan terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, başkent Mogadişu'nun Wadajir bölgesindeki kaymakamlık binasını hedef alan terör saldırısında ondan fazla sivilin hayatını kaybettiği ve Wadajir Kaymakamı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığının derin bir üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye terörizmle mücadelede Somali halkı ve hükümetinin yanında yer almaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısında en az 15 kişi ölmüş, 9 kişi yaralanmıştı.