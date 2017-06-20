Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Türkiye'den Somali'deki terör saldırısına tepki

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 20.6.2017 21:27
Türkiye'den Somali'deki terör saldırısına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'nun Wadajir bölgesinde düzenlenen ve kaymakamlık binasını hedef alan terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, başkent Mogadişu'nun Wadajir bölgesindeki kaymakamlık binasını hedef alan terör saldırısında ondan fazla sivilin hayatını kaybettiği ve Wadajir Kaymakamı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığının derin bir üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye terörizmle mücadelede Somali halkı ve hükümetinin yanında yer almaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısında en az 15 kişi ölmüş, 9 kişi yaralanmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye'den Somali'deki terör saldırısına tepki
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz