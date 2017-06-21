Arnavutlara FETÖ çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Top Channel kanalının sorularını yanıtladı. FETÖ ile mücadele konusunda önemli mesajlar veren Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle:Arnavutluk'un başbakanı ve cumhurbaşkanına Arnavutluk'taki FETÖ yapılanmalarına yönelik uyarılarda bulunduk. Sevgili Arnavutluk halkına şu ricada bulunacağım; çocuklarınızı kesinlikle FETÖ'nün okullarına göndermeyin. Maarif Vakfı ile Arnavutluk Eğitim Bakanlığı ortaklığında yürütülecek çalışmalar Arnavutluk gençliğini kesinlikle mağdur etmeyecek ve onları en ideal şekilde yetiştirecek. Bundan endişe duyulmasın.FETÖ nasıl bizim için bir tehdit oluşturma konumuna geldiyse, Arnavutluk küçük bir ülke, az bir nüfusa sahip, bu yüzden sizde çok daha büyük bir tehdit oluşturabilir.Arnavutluk'un buradan bir ders çıkarması lazım. Bu terör örgütü Türkiye'de bunu yapabildiyse, yarın aynı şeyi Arnavutluk'ta da yapabilir. Ben bunu bir kardeş olarak Arnavutluk'a söylüyorum. Erkenden bunu hatırlatalım ki böyle bir oyuna gelinmesin. Müşterek bir çalışmaya girmek suretiyle bu adım atılır ve oradaki yavrularımız, gençlerimiz de eğitim-öğretimi bu yeni kurulacak okullarda aynen devam ettirsinler. AA