AYM’den darbecinin ‘ihlal’ başvurusuna ret

Anayasa Mahkemesi
(AYM), FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında verilen tutuklama kararlarını tartışmalı hale getirme çabasına geçit vermedi. Anayasa 2'nci Bölümü, geçen haftalarda toplanarak Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen 15 Temmuz TÜRKSAT baskınıyla ilgili davada tutuklanan ve müebbet hapisle yargılanan Aydın Yavuz'un "haklarının ihlal edildiği" iddiasıyla yaptığı bireysel başvurusunu incelemişti. Bölüm, bu başvurunun diğer tutuklu darbecilerin başvuruları için de örnek oluşturduğunu, bu nedenle emsal niteliğinde olacağını değerlendirdiği kararın burada alınmasının yerinde olacağını belirterek dosyayı AYM Genel Kurulu'na havale etmişti.
BYLOCK KUVVETLİ BİR ŞÜPHE
Genel Kurul FETÖ davalarında tutuklanan binlerce sanığı yakından ilgilendiren bu kararını dün verdi. Başvurucu hakkındaki kararların yetkili yargı mercilerince alındığını ve yasal dayanaklarının doğru uygulandığını, zamanında yapılan itirazların da süresi içinde sonuçlandırıldığını belirleyen Genel Kurul başvuruyu "açıkça dayanaktan yoksun" buldu. Genel Kurul gerekçeli kararında ise FETÖ'nün gizli haberleşme aracı olan ByLock kullanımı, tutuklama için kuvvetli şüphe sayıldı.. ByLock kullanımının tek başına delil sayılıp sayılmayacağı tartışmaları sürerken AYM'nin bu kararı diğer darbe sanıkları için de örnek teşkil edecek. AYM'nin ret kararı "pilot dava" üzerinden verildiği için diğer başvurular için de örnek oluşturacak. Diğer binlerce bireysel başvurunun yazılacak gerekçesine dayanak olacak. FETÖ davası tutukluları bu aşamadan sonra, iç hukuk yollarının tüketildiği gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurabilecekler.