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Batman'da FETÖ/PDY operasyonu

AA

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Giriş Tarihi: 21.6.2017 15:11
Batman'da FETÖ/PDY operasyonu

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Batman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında 10 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Batman'da FETÖ/PDY operasyonu
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