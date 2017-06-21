Batman'da FETÖ/PDY operasyonu

Batman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında 10 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.