Başbakan Binali Yıldırım
, Yunanistan temaslarının ardından yurda dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargı kararları konusunda çelişkili açıklamalar yaptığını belirterek, Ömer Faruk Kavurmacı serbest bırakıldığında da tutuklandığında da hükümeti eleştirdiğini anlattı. Yıldırım, "Hangisi doğru? Kılıçdaroğlu yürüyüşte olduğu için biraz zihinsel ve bedensel yorgunluk da var. O yüzden çelişkili açıklamalar yapmaya başladı. Bence bu yürüyüşü bırakmasında yarar var. Sayın Kılıçdaroğlu bize lazım. Yollarda kendini heder etmesine gönlümüz razı olmuyor. Konuşulacak bir şey varsa bir araya gelir, konuşuruz" dedi. Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun kendisine yazdığı mektubun terör örgütü üyesi olmaktan tutuklanan açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile ilgili olduğunu anlattı. Konunun çözümü için Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'yi görevlendirdiğini anlatan Yıldırım, "Sayın Canikli bu eylemi sonlandırmalarını istedi ve bunda olumlu bir yaklaşım göremedik. Aksine aileler, 'Biz bunların eylemlerinden gurur duyuyoruz. Asla bırakmayı da düşünmüyoruz' gibisinden bir tutum içerisine girdiler. İstedikleri şu: 'Herhangi bir itiraz komisyonuna girmeden doğrudan görevlerine iade edilsinler.' Biz de komisyona girsinler, titiz bir şekilde değerlendirilir dedik. İnsani bakımdan çalışmaları yaptık ama gördük ki iş ideolojik boyuta taşınmış. Yapacak da fazla bir şey yok" diye konuştu.