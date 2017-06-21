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Bilgisayarına sıkışan CD, 'cü öğretmeni ele verdi

Giriş Tarihi: 21.6.2017 13:56 Güncelleme Tarihi: 21.6.2017 13:57
Bilgisayarına sıkışan CD, FETÖ'cü öğretmeni ele verdi

Samsun'da 'ye ait okulda öğretmen Osman K., Fethullah Gülen'e ait CD'nin sıkıştığı bilgisayarı tamirciye verdi. Tamircinin CD'yi çıkardıktan sonra polise ihbarda bulunması üzerine gözaltına alınan Osman K., tutuklandı.

Olay geçen 14 Haziran'da Samsun'da meydana geldi. Kapatılan 'ye ait bir okulda öğretmenlik ve müdür yardımcılığı görevinde bulunan Osman K., dizüstü bilgisayarına CD sıkışınca tamire götürdü. Tamircinin çıkardığı CD'nin terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'e ait olduğunu görünce polise ihbarda bulundu. CD sürücüsünün arasına sıkışmış 'M.Fetullah Gülen' ibareli 'Kalbin Miracı' adlı CD'nin bulunması üzerine harekete geçen polis, bilgisayarını almaya gelen Osman K.'yı gözaltına aldı. Şüpheli Osman K., Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde, CD'nin FETÖ'nün Nijerya'daki okulunda yönetici olan FETÖ firarisi kardeşine ait olduğunu iddia etti. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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Bilgisayarına sıkışan CD, FETÖ'cü öğretmeni ele verdi
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