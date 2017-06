Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Esnaf ile İftar" programında yaptığı konuşmasına, tüm katılımcıları selamlayarak başladı.



"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine, bu gazi mekana hoş geldiniz." diyerek, katılımcıların yaklaşan Kadir Gecesi'ni tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazar günü vasıl olacağımız bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum. Tüm İslam aleminin barışına vesile olmasını diliyorum. Tuttuğumuz oruçların, yaptığımız ibadetlerin, ettiğimiz duaların, yerlerine ulaştırdığımız hayruhasenatın Hakk katında kabul ve makbul olmasını diliyorum." diye konuştu.







Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ahi ahlakına sahip esnaf ve sanatkarlarla beraber olmanın memnuniyeti içerisinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:



"15 Temmuz milletimizin esnafı, çiftçisiyle verdiği topyekun bir cevaptır"



"Ülkemizde tarihinden, kültüründen, değerlerinden bihaber birileri uzun zamandır milletimizle ilgili olumsuz değerlendirmeler yapıyorlardı. Hatta içlerinde meseleyi 'Bu millet adam olmaz' noktasına kadar götüren densizler vardı. 15 Temmuz tüm bu felaket tellallarına milletimizin erkeği, kadını, genci, yaşlısı, işçisi, işvereni, esnafı, çiftçisiyle verdiği topyekun bir cevaptır. Merhum Arif Nihat Asya'nın dediği gibi 'İşaret aldığın gün atandan, yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan."



Milletin, 15 Temmuz gecesi merhum İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli" çağrısına uyarak, sokakları ve meydanları doldurup, vatana sahip çıktığını anlatan Erdoğan, "İşte bu akşam aramızda Şerife Bacımız var, kamyonetin direksiyonuna geçti, yanına da bir başka hanım kardeşimizi aldı ve kamyonetin kasasında da diğer bu işin gönüldaşları hep beraber köprünün üzerinden Anadolu yakasına geçtiler. İşte biz hanım kardeşlerimizin tarihine baktığımız zaman Nene Hatunları görürüz, işte bugün de aynı şekilde bakıyorsun Şerife Bacımız aynı istikamette gidiyor. Bakıyorsun bir Abdullah Tayyip'imiz işte 15-16 yaşında babasının arkasında beraber o da köprünün oraya geliyor, ikisi de baba evlat orada şehit oluyorlar." diye konuştu.







"Adaletin pençesinden kurtulamayacaksınız"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde verilen 250 şehitten 29'unun külliye çevresinde bulunduğunu anımsatarak, şunları söyledi:



"53 aslanımız özel harekatta, aynı şekilde özel kuvvetlerde, Ankara'nın değişik yerlerinde yaklaşık 150 civarında şehidimiz var. Türkiye genelinde 2 bin 193 gazimiz var ve bütün bunlara yönelik hala birilerinin çıkıp da yalan yanlış şeylerle bizi aldatacaklarını zannetmeleri kusura bakmasınlar öyle kolay değil. İşte çıkıyorlar, şu anda yargılanıyorlar yargılanırken A'dan Z'ye her şey yalan. Sanki 250 şehidimiz olmamış, sanki 2 bin 193 gazimiz yok.



Kurtulamayacaksınız, bu ülkede adaletin olduğuna inanıyoruz, bu ülkede adalet var, dolayısıyla adaletin pençesinden kurtulamayacaksınız. Birilerinin elinde kartonlarla yürüyerek, adalet araması gibi değil bizim aradığımız adalet. Bizim aradığımız adalet, 250 şehidimizin kanıdır, 2 bin 193 gazimizin şu anda yaralı oluşudur."







"Milli İstihbarat Teşkilatının, Türkmen kardeşlerimize gönderilen yardımını basanlar kimdi? Yine aynen o FETO terör örgütüydü." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, değerlendirmelerine şöyle devam etti:



"Peki o feto terör örgütünün o yargı içerisindeki mensuplarından şu anda içeride olanlar ki Milli İstihbarat Teşkilatına böyle bir şey yapamazsın, yaptılar ama şu anda bedel ödüyorlar ve oradan alınan evraklar kimlere gönderildi? İşte şu anda mahkum edilen şahsa gönderildi. O nereye gönderdi? O da şu anda yurt dışına kaçmış olan bir başka gönüldaşına gönderdi. O kaçtı gitti. Bak şimdi farklı şeyler de dolaşıyor."



"Müddei iddiasını ispatla mükelleftir, iddianı ispat et"



Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı tepki yürüyüşünde her geçen gün seviye kaybının arttığını belirtti.



Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü kapsamında, Çamlıdere'de yaptığı CHP Grup Toplantısı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Grup Toplantısı'nı açık alanda yapmışlar. Kapalı alan herhalde sıcak geliyor. Oradan da bir ifade kullanıyor. Cumhurbaşkanı'nın yargıya talimat verdiği ile alakalı ve istifaya çağırıyor, 'Eğer olmazsa ben istifa ederim' diyor. Bu senin ilk defa değil ki. Sen bugüne kadar kaç kere bu şeyleri söyledin. Onun için de senin bu yalan makinesi olduğunu bu ülkede bilmeyen kalmadı. Böyle bir şeyi ispata davet ediyor. Sen bir defa kendini, bu ülkede ne olduğunu millete kabul ettirmişsin, millet seni çok iyi biliyor, tanıyor. Biliyor ki hiçbir sözünde durmaz. Eğer ispata yönelik bir şeyin varsa hukukta kaide şudur, müddei iddiasını ispatla mükelleftir. İddianı ispat et." ifadelerini kullandı.







"İstanbul'a yürüyorlar yolları açık olsun"



CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı yürüyüşe ilişkin de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'a yürüyorlar, yolları açık olsun. Kamunun hukukunu bozmadan, böyle bir aslında hakları da yok fakat arkadaşlarımız, hükümetimiz burada onlara anlayış göstermek suretiyle, onlar bu yürüyüşlerini devam ettiriyorlar." ifadesini kullandı.



15 Temmuz'un kahramanlarından Boz: Aylardır Sayın Cumhurbaşkanımız ile buluşmayı bekliyordum



15 Temmuz'un kahramanlarından Şerife Boz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi Şenol Boz ile iftar davetine katıldıklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı masada iftar yaptıklarını söyledi.



Erdoğan ile 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili sohbet imkanı bulduklarını dile getiren Boz, "Aylardır Sayın Cumhurbaşkanımız ile buluşmayı bekliyordum. Davetinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Her şey çok güzeldi." dedi.



Saliha Yamaç: İşin sırrı çok çalışmakta



Bitlis'te bir arkadaşından borç aldığı 7 çeyrek altınla açtığı iş yerinin patronu olan üç çocuk annesi Saliha Yamaç da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı masayı paylaştı. Erdoğan ile aynı masayı paylaşmanın ve iftar yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Yamaç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesine davet edilmesinin kendisine gurur verdiğini söyledi.



Kendisinin çok çalışarak bir başarı yakaladığını belirten Yamaç, "Kadın ya da erkek diye bir ayrım yok. İsteyen her şeyi başarır. İşin sırrı çok çalışmakta." diye konuştu.



