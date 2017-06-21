Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Japonya'da

Çavuşoğlu, başkent Tokyo'da bir otelde önce Türk-Japon İş Konseyi Eş Başkanı ve Mitsubishi Electrics firmasının Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Kenichiro Yamanishi başkanlığındaki iş adamı heyetiyle görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği ve yatırım fırsatlarına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Sonrasında Türkiye ile Japonya arasındaki turizm fırsatlarını geliştirmek amacıyla ülkedeki seyahat acentelerinin temsilcileriyle bir araya gelen Çavuşoğlu, yetkililerle yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi.

Türkiye'den Japonya'ya 14 yıl aradan sonra Dışişleri Bakanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret çerçevesinde dün Tokyo'ya gelen Çavuşoğlu, MÜSİAD Japonya Başkanı Münir Güzel ve beraberindeki heyeti kabul etmişti.

Bakan Çavuşoğlu, programı kapsamında bugün Japon mevkidaşı Fumio Kishida ile bir araya gelerek heyetlerarası görüşme gerçekleştirecek. Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroshige Seko'yla da görüşecek Çavuşoğlu'nun, yarın Başbakan Şinzo Abe tarafından kabul edilmesi bekleniyor.