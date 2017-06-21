Erdoğan'dan Mülteciler Günü mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Mülteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Türkiye'nin ihtiyaç sahiplerine öteden beri kapılarını açmakta tereddüt göstermeyen, onların insanlık onuruna yakışır bir şekilde yaşamalarını sağlamak için tüm imkânlarını seferber eden bir ülke olduğunu belirten Erdoğan, "Komşumuz Suriye'de 2011 yılından beri devam eden kriz karşısında Türkiye büyük bir insanlık sınavı vermiş, 3 milyonu aşkın mülteciye hiçbir ayrım yapmadan sahip çıkmıştır. Bu insanlık dramı karşısında, temel hakların ve insani değerlerin savunuculuğunu yapan birçok gelişmiş ülke ise bu süreçte maalesef sınıfta kalmış, kapılarına gelen mazlumlara sırtlarını dönmüştür" değerlendirmesinde bulundu.



"ÇABALARIMIZ DEVAM EDECEKTİR"



Türkiye'nin "açık kapı" politikasının sembolü haline geldiğine, gelecekte de din, dil ve etnik köken ayrımı yapmaksızın, ülkelerindeki savaş ortamından kaçan ihtiyaç sahiplerine yardımlarını esirgemeyeceğine dikkat çeken Erdoğan, şunları kaydetti:



"Ülkemizdeki Suriyelilerin hayat şartlarının iyileştirilmesine yönelik çabalarımız da etkin şekilde devam edecektir. Suriyelilerin Türk ekonomisine yasal olarak katılımlarının arttırılması ve Suriyeli çocukların eğitimi için gerçekleştirdiğimiz faaliyetler bu çabaların yalnızca bir bölümüdür. 2015'te umut dolu yolculukların can kayıplarıyla sonuçlandığı Ege Denizi'nin, Türkiye'nin kararlı duruşu ve insani mülahazalarla aldığı tedbirler neticesinde nasıl bir istikrar ve dayanışma ortamına dönüştüğü ortadadır. Ülkemiz, tek bir can kaybı yaşanmasına mahal vermeyecek şekilde bu alanda da çalışmalarını sürdürecektir. Dünyada en fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye olarak, 20 Haziran Mülteciler Günü'nde de bu soruna çözüm bulunması için bilgi ve tecrübemizi diğer ülkelerle de paylaşmaya hazır olduğumuzu belirtiyor; uluslararası toplumu bu meseleyle ilgili olarak sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz."

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