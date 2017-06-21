FETO turu için şirket kurmuşlar

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen
'in ikamet ettiği Pensilvanya
'ya özel tur servisi sağlayan şirket deşifre oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen fezlekede, 24 şüphelinin FETÖ'ye finans sağlayan Boğaziçi Atlantik Kültürel Dostluk ve İşbirliği Derneği (BAKİAD) yöneticisi oldukları belirtildi. Başsavcı Fehmi Tosun tarafından onaylanan fezlekeye göre, bu şahısların bir kısmı Nisan İnsan Kaynakları Danışmanlık ve Turizm şirketinin ortakları arasında yer aldı. 2011-2014 arasında dernek tarafından Nisan Turizm şirketine 102 havale işlemiyle toplam 4 milyon 235 bin TL aktarıldı. Derneğin ise herhangi bir ticari işletmesinin bulunmadığı belirlenirken, 2003- 2010 arası 7 bin kişinin yurtdışı gezisine aracılık ettiği tespit edildi. Savcılık bu 7 bin kişinin çoğunun FETÖ'nün Pensilvanya'daki ikametine gittiği ihtimali üzerinde duruyor.
YABANCILARI AĞIRLADILAR
Fezlekeye göre BAKİAD 2006'da İstanbul'da kuruldu. Derneğe ait herhangi bir taşınmaz veya araç bulunmazken, FETÖ'ye ait derneğin tüzüğünde dernek faaliyetleri şu şekilde kılıflandırıldı: "ABD ve Kanada'dan ülkemize gelen misafirlere ülkemizin tarihi, kültürel, turistik ve zengin mirasını tanıtmak için destek sağlamak, ülkemize ziyaretlerde bulunan birçok yabancı misafir ziyaretlerinin organizasyonunu yapmak, dernek üyeleriyle tanışma ve kaynaşma amaçlı iftar ve piknik organizasyonlarını düzenlemek."
O KİŞİLER MERCEK ALTINDA
Derneğin ABD ile Türkiye arasındaki gezileri organize ettiği 2003 ve 2010 arasında yaklaşık 7 bin kişinin gezisinin bu dernek tarafından organize edildiği ortaya çıkarıldı. Derneğin genel merkezi ise FETÖ'nün karargâhı olarak nitelendirilen Üsküdar olduğu belirlendi. Derneğin üyesi ve yöneticilerinin ABD'deki Gülen'e ait kuruluşa 2 milyon dolar gönderdiği de tespit edildi. Savcılığın soruşturmaya ek olarak 7 yılda yurtdışına çıkış yapan 7 bin kişinin listesini de araştırdığı öğrenildi.
4 MİLYON ŞÜPHELİ TRANSFER
Fezlekede
BAKİAD'ın herhangi bir ticari işletmesi olmamasına rağmen 102 işlemde 4 milyon TL'yi Nisan Turizm'e transfer etmesi şüpheli bulundu. Turizm şirketinin ortakları olan Mehmet Alver, Bülent İyigün ve Şaban Aydın'ın FETÖ ile iltisaklı şirketlerde çalıştıkları belirlendi.
ABD'nın Pensilvanya eyaletinde malikânede yaşayan FETÖ elebaşısını ziyaret için Türkiye'den tur yapan örgüt iltisaklı derneğin ABD'li senatörleri de İstanbul'a getirerek FETÖ lobisi yaptığı ortaya çıkmıştı.