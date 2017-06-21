Herekol'da PKK'nın 3 mağarasında 18 ton malzeme ele geçirildi

Pervari İlçesi yakınlarındaki Herekol Dağı bölgesinde, 9 günden beri devam eden operasyonla ilgili Siirt Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Güvenlik Korucularının katılımı ile Siirt İli Pervari İlçesi Yazlıca (Herekol) Dağı kırsalında 12 Haziran 2017 tarihinde başlayan 'Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01' Operasyonu zor arazi şartlarında (9) gündür aralıksız devam etmektedir.

BULUNAN MALZEMELER İMHA EDİLDİ

Operasyonun 9'uncu gününde (17 Haziran 2017) tarihinde sağ olarak ele geçirilen teröristin yer göstermesi sonucunda; üç büyük Mağarada gıda ağırlıklı yaklaşık 18 ton malzeme olmak üzere, tespit edilen mağaralarda yapılan aramalarda ele geçirilen mühimmat ve malzemeler : 200 Adet kullanılamaz dıurumda (Bixi) ve Kanas Mühimmatı, 2 Adet El Yapımı Patlayıcı, 1 adet savunma tipi el bombası, 62 Adet büyük tüp, 8 Adet Küçük tüp, 2 adet ortaboy Jeneratör, 5 Adet Akü, 3 adet tüplü Ocak, 2 Adet Fırınlı ocak, 4 adet büyük tip delici Matkap, 1 Adet Ağaç kesme Motoru, 3 adet keser, 2 adet DVD oynatıcı, 1 adet LCD TV, 7 Adet Frlash bellek, 25 Adet Cd/DVD, örgütsel içerikli doküman, büyük bir miktarda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen mühimmat ve yaşam malzemeleri olay mahallinde imha edilmiştir. Bölgede geniş çaplı operasyon devam etmektedir" denildi.