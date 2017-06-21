Manisa'da asker zehirlenmesiyle ilgili flaş gözaltı

ANA SAYFA
SPOR
FUTBOL
Nobre'ye sürpriz talip
Aboubakar'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık!
FIFA, Juventus'a Pogba transferi için soruşturma başlattı
BASKETBOL
Ayşe Begüm Onbaşı'ndan 4 altın madalya daha
Derrick Brown imzayı attı
Fenerbahçe'den kombine rekoru
TÜM SPORLAR
Haber hattı
Fenerbahçe'den voleybola transfer
"Kadınların Usain Bolt'u olmak istiyorum"
TRANSFER
Nobre'ye sürpriz talip
Rangelov, TFF 1. Lig'e transfer oluyor
Jeremy Menez resmen Antalyaspor'da
SPOR MAGAZİN
Hırsızların son adresi Şükran Ovalı ile Caner Erkin’in villası oldu
Hıncal Uluç'tan Muslera'ya tepki: "Kimsin sen be?"
Beşiktaş'ın efsane hocası Türkiye'ye geldi
YAZARLAR
TÜM
SPOR HABERLERİ
MAGAZİN
GÜNAYDIN
Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (21.06.2017)
Ebru Şallı reddedildi
Deniz Seki'nin vapur keyfi
Sarp Levendoğlu ile Derya Şensoy ayrıldı mı?
TÜM
GÜNAYDIN HABERLERİ
GÜNDEM
Son dakika: Ergenekon davasında flaş gelişme!
Batman'da FETÖ/PDY operasyonu
Kendini ihbar eden FETÖ üyesine hapis cezası
Liderlerin bayram programı belli oldu
TÜM
GÜNDEM HABERLERİ
EKONOMİ
Bayramda yol çalışması yapılmayacak
6 günde 600 bin kişi İstanbul'dan ayrılacak!
Gayrimenkul sektöründen dar gelirliye ucuz kiralık ev
Son dakika... TİM Başkanvekili gözaltına alındı
TÜM
EKONOMİ HABERLERİ
YAŞAM
Yurttan 3. sayfa haberleri
Yol çalışmasında 2 tarihi mezar bulundu
Şehitler abidesi 15 Temmuz'da açılacak
Bayramda havalar nasıl olacak? Bakan Eroğlu açıkladı
TÜM
YAŞAM HABERLERİ
DÜNYA
Bu kadarına pes dedirten mimarlık hataları
Macron'un ittifakında çatlak
Suudi Arabistan 15,000 Katar devesini sınır dışı etti
'ABD'den açıklama bekliyoruz'
TÜM
DÜNYA HABERLERİ
YAZARLAR
GALERİ
Şehitler abidesi 15 Temmuz'da açılacak
Bu kadarına pes dedirten mimarlık hataları
En hayırlı geceye kavuşmak
O ünlü çocuklar büyüdü
TÜM
GALERİLER
SABAH TV
HABER
Bugün neler oldu? (21.06.2017)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağlatan video
SPOR
Bruma’dan nefis gol!
Aubameyang’dan Türkiye’ye selam
Trabzonsporlu Onazi'den anlamlı hareket
SAĞLIK
Kadın genital estetiği nedir? Kadın genital estetiği nasıl uygulanır?
Göğüs kafesi deformitesi olanlara yapılan meme estetiği nasıl uygulanır?
Smile lazer tedavisi hakkında merak edilenler
KOMİK
Bebekle kedinin muhabbeti
Bebeğin anane ve babasına farklı tepkisi güldürdü!
Miniklerden paylaşım rekoru kıran şarkı
TÜM
VİDEOLAR
Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haber
Gündem
Seçim
Son Dakika
Yerel Haberler
Tüm Manşetler
Zaman Tüneli
İndeks
Sitene Ekle
Spor
Ziraat Türkiye Kupası
Futbol
Spor Toto Süper Lig
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
Milli Takım
Canlı Skor
Basketbol
Voleybol
Tüm Sporlar
Transfer
Spor Magazin
Ekonomi
Piyasalar
Borsa
Emlak
İşte İnsan
Sarı Sayfalar
Gazete İlanlar
Hayatın İçinden
Yaşam
Sağlık
Teknoloji
Turizm
Memur
Kadın
Moda
Otomobil
Eğitim
Sınav Merkezi
Namaz Vakitleri
Hava Durumu
Yemek Tarifleri
Ramazan
Yol Durumu
Eğlence
Günaydın Magazin
Kültür Sanat
Sinema
Medya
Astroloji
Oyun
Bulmaca
Televizyon
Güzel Sözler
Şans Oyunları
Multimedya
Galeri
Sabah TV
Diziler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Kırgın Çiçekler
Bu Şehir Arkandan Gelecek
Aşk ve Mavi
Ölene Kadar
Ekler Bölgeler
Ekler
Cumartesi
Pazar
Günaydın
Kitap
Bölgeler
Ankara Başkent
Egeli Sabah
Akdeniz
Güney
Marmara
Karadeniz - Doğu Anadolu
Kayseri
Konya
Yerel Haberler
Yazarlar
Sabah
Spor
Günaydın
Perspektif
Cumartesi
Pazar
Bölgeler
Tüm Yazarlar
Çizerler
SİZİNKİLER
PİJAMA AİLESİ
HAYATA DAİR
Ziraat Türkiye Kupası
AHaber Canlı İzle
Aspor Canlı İzle
Atv Canlı İzle
A2 Canlı İzle
Üyelik İşlemleri
Üye Girişi
Üye Ol
Çıkış
Bildirimleri Aç / Kapat
Haberler
Gündem Haberleri
Manisa'da asker zehirlenmesiyle ilgili flaş gözaltı
Manisa
'da asker zehirlenmesiyle ilgili flaş gözaltı
Giriş Tarihi: 21.6.2017
12:46
Güncelleme Tarihi: 21.6.2017
14:35
Yemek şirketinin Genel Müdürü gözaltına alındı.
Manisa
'da askerlerin zehirlenmesi ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yemek şirketi ROTA A.Ş.'nin Genel Müdürü Ankara'da gözaltına alındı.
SİTENE EKLE
CROPY
Yükleniyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa'da asker zehirlenmesiyle ilgili flaş gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz