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'da asker zehirlenmesiyle ilgili flaş gözaltı

Giriş Tarihi: 21.6.2017 12:46 Güncelleme Tarihi: 21.6.2017 14:35
Manisa'da asker zehirlenmesiyle ilgili flaş gözaltı

Yemek şirketinin Genel Müdürü gözaltına alındı.

'da askerlerin zehirlenmesi ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yemek şirketi ROTA A.Ş.'nin Genel Müdürü Ankara'da gözaltına alındı.
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Manisa'da asker zehirlenmesiyle ilgili flaş gözaltı
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