Mehmetçik'in zehirlenmesinde cevapsız sorular

Önce Manisa ardından Kastamonu... 800'e yakın asker zehirlendi hatta gencecik bir Mehmetçik şehit... Kime sorsan karavana (boş) atıyor. Rota'sı da Tarım İl Müdürlüğü de siyasetçisi de müfrezesi de... "Oldu o zaman" diyerek susup oturacak değiliz. Konu Mehmetçik'se bu işten kimse öyle kolay kolay sıyrılamaz.

Biliyorsunuz, Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nın yemeklerini Rota adlı şirket veriyor. 2005'te kurulan şirket TSK'daki 12 büyük birliğin yemek tedarikçisi. Sahibi Ali Osman Avşar. Telefonla konuşmayı pek sevmiyor sanırım. Sorularıma kaçamak cevap verip "Sonuçlar tahlil ediliyor" demekle yetindi.

(...)

Konuyla ilgili zihinleri bulandıran pek çok soru var.

(...)

1- Yemek şirketinde bugüne kadar kaç denetim yapıldı, sonuçları nedir?

2- Rota şirketinin yemekleri denetleme zorunluluğu yok mu?

3- Bozuk ürünlerin pişirilerek askere verildiği iddiaları doğru mu?

4- Manisa'da daha önce yaşanan hadiseden sonra yemek şirketi neden önlem almadı?

5- Tarım Bakanlığı'nın görevi sadece taklit ve tağşiş yapan firmaları açıklamak mıdır? 700 bine yakın askerin denetiminde nasıl bir sorumluluk üstleniyor?

6- 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu bildiğim kadarıyla ikili kontrol öngörüyor. Hem TSK hem de Tarım Bakanlığı'nın denetimi gerekiyor. Burada denetim yükümlülüğü kimin?

7- Kamu İhale Kanunu'nda aşırı düşük teklif uygulaması birçok kamu kurumunun elini bağlıyor. Bugüne kadar gıda gibi kritik bir konuda "maliyeti en düşük olana verelim" anlayışından neden vazgeçilmedi?

8- İhalelerde yemek şirketlerinin ön yeterliliğine bakılıyor mu?

9- TSK içinde sırf askerin su ve yiyeceklerini analiz etmekle göreblendirilmiş komutanlık var. Müfreze Komutanlığı denetimleri nasıl yapıyor?

10- TSK'daki denetim laboratuvarlarında çalışan asker ya da sivil memurlar arasında Fetullahçı Terör Örgütü'yle ilişiği olanlar var mıdır?

Bu sorular cevaplanırsa olay da açığa çıkar sanırım.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN