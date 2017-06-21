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'nın hava harekatında mağara ve sığınaklar imha edildi

Giriş Tarihi: 21.6.2017 12:13 Güncelleme Tarihi: 21.6.2017 12:14
TSK'nın hava harekatında mağara ve sığınaklar imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki ve Kandil bölgelerine düzenlenen harekatta, teröristlere ait 4 mağara, ikişer sığınak ve silah mevzisi imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (), Irak'ın kuzeyindeki ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatında, eylem hazırlığında oldukları belirlenen teröristlere ait 4 mağara, 2 sığınak ve 2 silah mevzisi kullanılamaz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, dün 22.00-22.30 saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kandil bölgelerinde, operasyon yürüten birliklere eylem hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, teröristlerce barınma amacıyla kullanılan 4 mağara, ikişer sığınak ve silah mevzisi imha edildi.

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TSK'nın hava harekatında mağara ve sığınaklar imha edildi
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