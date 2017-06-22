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lerin neden zehirlendiği belli oldu

AA

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Giriş Tarihi: 22.6.2017 13:36 Güncelleme Tarihi: 22.6.2017 13:51
Askerlerin neden zehirlendiği belli oldu

Sağlık Bakanlığı, 'daki kışladaki gıda si şüphesiyle ilgili ön incelemenin tamamlandığını, olayın bir besin zehirlenmesi olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığınca, 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda si şüphesiyle ilgili ön incelemenin tamamlandığı, klinik bulgular, hastalardan alınan örnekler ve epidemiyolojik analiz sonuçlarına göre olayın bir besin zehirlenmesi olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kamera kayıtlarından da elde edilen veriler ışığında yapılan değerlendirmede, olayın besinlerin pişirilme sürecindeki hazırlık aşamasından kaynaklandığı belirlenmiştir" denildi.

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Askerlerin neden zehirlendiği belli oldu
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