Beşiktaş’taki hain saldırı iddianamesi tamamlandı

Beşiktaş Vodafone Stadı'nda 10 Aralık 2016 günü gerçekleştirilen ve 39'u polis 46 kişinin şehit olup 263 kişinin yaralandığı hain saldırı ile ilgili savcılık soruşturması tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sonucunda aralarında saldırıda kullanılan aracı temin ettiği anlaşılan Tufan Beyhan'ın da bulunduğu 10 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

10 AYRI OLAYDA

Başsavcı Vekili İsmail Uçar koordinesinde hazırlanan iddianameye göre, 10 Aralık 2016 günü birisi Beleştepe diye tabir edilen noktada saat 22.23'te diğeri ise Maçka parkı yanında olmak üzere 45 saniye arayla iki saldırı gerçekleştirildi. Her iki saldırı eyleminde TNT+RDX+PETN+PİKRİK ASİT isimli fabrikasyon patlayıcılar kullanıldı. Savcılık, bu patlayıcı karışımının daha önce PKK tarafından gerçekleştirilen ya da son anda önlenen 10 ayrı olayda kullanıldığını belirlendi.

Saldırıları Burak Yavuz ve Kadri Kılınç isimli teröristlerin gerçekleştirdiği anlatılan iddianamede bu iki teröristin, PKK/KCK terör örgütünün yapılanmalarından olan "Özel Kuvvetler" olarak belirtilen TAK'a bağlı örgüt mensupları olduğu anlatıldı. Teröristlerin patlamada kullanılan aracı 6 Aralık günü Tuzla'dan aldıkları, Tufan Beyhan isimli işbirlikçi aracılığı ile temin edilen araca patlayıcıların yüklendiği ve olay günü aracın Beşiktaş Vodafone stadı çevresinde 14.55'te ilk kez kamera açısına girdiği kaydedildi. Saldırganların yanında otomatik bir silah ve el bombaları da bulunduğu belirtilen iddianamede, 34 UG 0838 plakalı Chevrolet marka bombalı araç ile saatlerce Beşiktaş Stadyumu çevresinde keşif çalışmaları yapıldığı, arka koltukta kendilerini patlatan iki teröristin yanı sıra 3. bir şahsın daha olduğu, belirtilen metrajda ve ilerleyen görüntülerde bu şahsın bayan olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

MAÇKA PARKI'NDA GÖZDEN KAYBOLDU

Bu şahsın saldırı gerçekleşmeden kısa süre önce araçtan inip en son Maçka Parkı'nda gözlerden kaybolduğu iddianamede anlatıldı. Bu bayanın halen kimliği belirlenemezken bayanın saldırıyı gerçekleştiren ve dağ kadrosundan gelen iki teröriste saldırı öncesinde adeta rehberlik yaptığı anlatıldı. Kot pantolonlu ve lacivert bereli kadının saldırıdan kısa bir süre önce olay yerinden kaçtığı belirlendi. Sır kadın teröristin saldırıdan iki hafta önce patlamada kullanılan aracı temin edilen Tufan Beyhan'ın evine iki kez geldiği de iddianamedeki bilgiler arasında.

CESARET HAPI KULLANMIŞLAR

Saldırıda bir araç birde yaya olarak kendisini patlatan canlı bombaların kullanıldığı bilinirken yaya olarak üzerindeki bombayı patlatan Burak Yavuz'un kaldırımda yürüdüğü sıra sendeleyerek yürüdüğünü belirleyen savcılık katillerin her ikisinin de eylem öncesinde cesaret hapı kullandığını değerlendirdi. Savcılığın ulaştığı bir diğer ayrıntı ise Tufan Beyhan'ın patlamadan iki ay önce Zeki Yılmaz isimli şüpheliyle örgütün dağ kadrosuna katıldığı ve bir ay durduktan sonra döndüğü bilgisi. İkilinin bu süreçte dağ kadrosu tarafından eylem talimatı aldıkları ve İstanbul'a döndükleri kaydediliyor.

İddianamede; Tufan Beyhan, Zeki Yılmaz, Raşit Beyhan, Sercan Bingöl, Rıdvan Döner, Fırat Kise, Hikmet Ölçer, Necip Yılmaz, Zemirhan Yılmaz ve Nazım Beyhan şüpheli olarak yer aldı. Şüpheliler; Tufan Beyhan, Zeki Yılmaz, Raşit Beyhan ve Sercan Bingöl çifte saldırıdan sorumlu tutulurken haklarında başta "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma", "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma", "Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Öldürmeye Yardım Etme (7 kez), Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle ve Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Adam Öldürmeye Yardım Etme (39 kez) olmak üzere birçok suçtan dava açıldı. Şüpheliler Rıdvan Döner, Fırat Kise, Hikmet Ölçer, Necip Yılmaz ve Zemirhan Yılmaz'ın ise saldırı ile direk bağlantısı belirlenen Tufan Beyhan ile ilişkileri ve belirlenen örgüt bağlantıları sebebiyle "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçu kapsamında ceza istendi. Şüpheli Nazım Beyhan hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme" eyleminden cezalandırılması talep edildi. Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından onaylanan İddianame, Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.