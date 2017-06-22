Bugün taburcu olan Mustafa Çalışkan'dan ilk açıklama

Geçtiğimiz günlerde check-up yaptırmak üzere Şişli'de bulunan özel bir hastaneye giden İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın yapılan işlemler sonrası kalp spazmı geçirdiği tespit edilmişti.

Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çavlan Çiftçi tarafından kalp ameliyat edilen ve yoğun bakımda tedavi gören Emniyet Müdürü Çalışkan, bu sabah hastaneden taburcu edildi. Çalışkan'ın yanında hastane çıkışında eşi Müberra Aksoy Çalışkan, oğulları Muhammed Mustafa ile Mehmet Kürşat Çalışkan, doktoru Prof.Dr. Çavlan Çiftçi, İstanbul Emniyeti'nden üst düzey sıralı müdürler yer aldı.

BOMBA GİBİYİM

Hastane çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışkan; "Üç, dört yıldır tatil yapmıyordum. 15 gün dinlenmem gerekiyor, bir 10- 15 gün dinleneceğim. Temmuz'un başında inşallah görevimizin başında olacağız. Şu an sağlık durumum çok iyi, bomba gibiyim" dedi.