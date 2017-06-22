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Bugün olan 'dan ilk açıklama

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ

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Giriş Tarihi: 22.6.2017 14:02 Güncelleme Tarihi: 22.6.2017 14:08
Bugün taburcu olan Mustafa Çalışkan'dan ilk açıklama

Bir süredir kalp rahatsızlığı nedewniyle tedavi gören İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. bu sabah oldu. Hastane çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışkan, "Bomba gibiyim" dedi.

Geçtiğimiz günlerde check-up yaptırmak üzere Şişli'de bulunan özel bir hastaneye giden İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. 'ın yapılan işlemler sonrası kalp spazmı geçirdiği tespit edilmişti.

Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çavlan Çiftçi tarafından kalp ameliyat edilen ve yoğun bakımda tedavi gören Emniyet Müdürü Çalışkan, bu sabah hastaneden edildi. Çalışkan'ın yanında hastane çıkışında eşi Müberra Aksoy Çalışkan, oğulları Muhammed Mustafa ile Mehmet Kürşat Çalışkan, doktoru Prof.Dr. Çavlan Çiftçi, İstanbul Emniyeti'nden üst düzey sıralı müdürler yer aldı.

BOMBA GİBİYİM

Hastane çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışkan; "Üç, dört yıldır tatil yapmıyordum. 15 gün dinlenmem gerekiyor, bir 10- 15 gün dinleneceğim. Temmuz'un başında inşallah görevimizin başında olacağız. Şu an sağlık durumum çok iyi, bomba gibiyim" dedi.

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Bugün taburcu olan Mustafa Çalışkan'dan ilk açıklama
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