ByLock'çu polis davasında 15 yıl hapis istemi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan 9. duruşmaya, 100'ü aşkın tutuklu sanık ve avukatları katıldı. Sanıkların savunmalarını tamamladığı duruşmada, avukatların talepleri alınıyor.

Özetle sanıklar savunmalarında, haklarındaki iddiaları reddederek, silahlı terör örgütü FETÖ üyesi olmadıklarını ve "ByLock" kullanmadıklarını öne sürdü.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen 114'ü tutuklu 149 eski emniyet görevlisinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.