Cumhurbaşkanı Erdoğan KahramanKazan'da açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramankazan'da çiftçilerle iftar buluşmasında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Şu güzel topluluğun içinde şehitlerimizin yakınları var, şu anda gazilerimiz var kendilerini görüyorum. Allah onlardan da razı olsun.

BU TOPRAKLARI O ALÇAKLARA VERMEDİLER

Onlar bütün o uçakların üzerine helikopterlerin tankların üzerine yürüdüler ama bu toprakları o alçaklara vermediler verdirmediler. Kazan'dan yükselen bu kahramanlık ateşi sönmediği sürece bu millete kimse diz çöktüremez kimse bu bayrağı indiremez kimse bu ezanı susturamaz bu devleti kimse bölemez yıkamaz. Bunu birileri anlayamaz, varsın anlamasınlar bizim Rabia'mız var.

BU VATAN İÇİN ÇOK KAN VERDİK

Tarlaya imar girmediği sürece nedir topraktır. İmar girince arsa olur. Vatan nasıl vatan olur, şehidin kanıyla yoğrulduğu zaman vatan olur yoksa kuru kuruya topraktır. İşte bu topraklar üzerinde biz çok kan verdik. Malazgirt'ten bu yana hep kan verdik ve bu toprakları vatan kıldık.

DOST BİLDİKLERİMİZE SÖYLÜYORUZ O TERÖRİSTİ BİZE VERİN

Bu devletten başka devlet yoktur. Yok paralel devletmiş yok şu devletmiş yok bu devletmiş. Bu devletten başka devlet yoktur. Sıkıyorsa Pensilvanya'dan çık buraya gel. Ama onlar kendilerine başka vatan arıyor. Şimdi orada çiftlikte kalıyor ve oradan dünyadaki bütün FETÖ örgütünü yönetiyor. Biz de dost bildiklerimize söylüyoruz verin. Eğer verilmeyecekse gün ola harman ola.

MİLLETİMİZ HER ŞEYİ GÖRÜYOR

Türkiye demokrasisi ile ekonomisi ile güvenliği ile dış politikası ile tarihinin en önemli sınamalarından birini yaşıyor. Bugüne kadar bölücü terör örgütünün eylemleri ile emniyet yargı ve askeri darbe girişimleri ile mücadele ettik. bazı gafiller ülkemiz üzerine oynanan oyunların farkında değil bazı hainler ise buna destek veriyor. Ama hamdolsun milletimiz her şeyi görüyor biliyor iradesini de ona göre ortaya koyuyor. Özellikle son 3 yıldır bu saldırılara karşı milletimizle omuz omuza mücadele verdik. 15 Temmuz'dan ders çıkarmayanlar var. Birileri şu anda yürüyor. 15 Temmuz gecesi neredeydin? Benim vatandaşım İstanbul Atatürk Havalimanı'nda F-16'ların, helikopterlerin saldırılarına karşı dururken sen neredeydin? Beyefendi oraya iniyor ve oradan hemen Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gidiyor. Oteller kapalıydı diyor o yüzden Belediye Başkanımıza misafir olduk diyor. Utanmadan sıkılmadan şimdi de bu darbeye kılıf uyduruyor ve 'Örtülü darbe girişimi' diyor. Bu kimin lafı Pensilvanya'daki FETO denilen örgüt başının lafı.

Şimdi başka yollara sapıp gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Şimdi çıkmış bana 3,5 milyar dolar benim malvarlığım varmış bunu söylüyorlar şimdi. utanmadan sıkılmadan çıkıyor Genel Başkan denilen bu kişi o da diyor ki 'Namusluyum' ben diyor. Yahu sen bunu şimdiye kadar çok söyledin. Şimdi bak buradan sesleniyorum. 'Ey Kılıçdaroğlu senin bu adamanın yaptığı bu açıklamayı ıspatlayamazsanız alçaksınız namustan yoksunsunuz. Eğer bizim böyle bir varlığımız malımız olsaydı Türkiye'de bu hizmetleri kimse göremezdi